Диетологи назвали «бомбы» на новогодних столах, которые «разнесут» россиян

Медики рассказали РИА «Новости» о самых калорийных новогодних блюдах, назвав их «бомбами» в арсенале традиционных яств.

Наибольшую опасность для здоровья представляют заправленные майонезом салаты, жареная картошка, колбасные нарезки, сладкие газированные напитки, а также водка, коньяк и виски.

«Главный виновник калорийности — это майонез. Любое блюдо, в которое добавляется майонез, по умолчанию становится очень калорийным. Таким образом, в линейку яств с зашкаливающим значением сытности попадают практически все праздничные салаты. С виду безобидная колбасная нарезка, даже если лакомиться ею без хлеба, картошка также кроют в себе внушительный запас калорий», — отметил врач-терапевт Тимур Асанов.

К самым калорийным угощениям и деликатесам новогоднего стола также относятся жареные блюда, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия и конфеты.

Среди алкогольных напитков по калорийности лидируют наиболее крепкие — водка, коньяк и виски.

Новый год. Шампанское. СС0

Врач-диетолог Инна Пичугина отметила, что калорийные блюда можно заменить более полезными угощениями — фрукты вместо тортов, конфет и пирожных.

«Состав традиционного оливье можно заменить другими, более полезными продуктами, например, вареной грудкой и отварными овощами. Чаще пользуйтесь мультиваркой. Калорийность майонеза можно сбить, добавив в него несладкий йогурт или 10-процентную сметану», — посоветовала она.

Врач также напомнила, что лишний вес можно не набрать, если кушать тушеное мясо, курицу или индейку, а заливное из рыбы притупляет чувство голода.

Вместо сладких напитков лучше поставить на новогодний стол минеральную воду с лимоном.

Крепкий алкоголь, в котором содержится масса калорий, можно заменить игристым шампанским брют и сухим вином — но не больше одного-трех бокалов, а то можно потерять бдительность, и начать есть все подряд.

Китайский Новый год. СС0

Врач-диетолог Елена Тихомирова отметила, что новогодний стол сплошь калорийный, потому что мы готовим праздничные блюда с использованием жирных соусов, в которых содержится большое количество углеводов.

«Традиционные блюда — оливье, селедка под шубой, мимоза — все эти салаты являются безумно калорийными», — напомнила она.

Самый высококалорийный напитком на новогоднем столе — сок. В целом, лучше вообще не покупать пакетированные соки, безалкогольные шипучие напитки, коктейли, сладкие ликеры, квас, домашние компоты и морсы.

«Чтобы немного уменьшить жуткую калорийность новогоднего стола, пейте просто чистую обычную воду и старайтесь есть как можно больше овощей: можно сделать нарезки и каждое высококалорийное блюдо заедать двумя ложками этих овощей. Они быстро наполнят желудок и не дадут объесться», — посоветовала диетолог.

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