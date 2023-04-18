До последнего дня. В Алтайском крае врачи стали вдвое чаще выезжать к смертельно больным пациентам

За прошлый год количество выездов к паллиативным пациентам Алтайского края выросло почти в два раза — с 7393 посещений в 2021 год до 11487 посещений в 2022 году, рассказал руководитель выездной бригады паллиативной помощи краевого онкодиспансера Виктор Павлишинец. В настоящее время внимание получают практически все онкологические больные, требующие патронажа на дому, адекватное обезболивание — 100% пациентов.

По данным Алтайского онкодиспансера, до 10% онкологических больных в Алтайском крае нуждаются в оказании специализированной паллиативной помощи на дому.

Это так называемая терминальная стадия, при которой имеющиеся возможности медицины для лечения заболевания исчерпаны, никакие виды терапии больше не помогают, возможна лишь борьба с тягостными симптомами и синдромами. При этом пациент не может получать необходимую помощь в медицинской организации.

Работа выездных паллиативных бригад в Алтайском крае началась еще в 2019 году и с тех пор постоянно совершенствуется. Если в самом начале было только три команды и только для взрослого населения, то сейчас в регионе трудятся 8 «взрослых» и 3 «детских» группы. К 2024 году их количество должно вырасти до 12 и 4 соответственно.

Взяв пациента под патронаж однажды, специалисты выездной паллиативной бригады курируют его до самого последнего дня. Специализированная помощь заключается, прежде всего, в адекватном обезболивании, снятии или уменьшении тягостных симптомов и синдромов, а также в коррекции проводимого лечения.

Кроме этого, выездные паллиативные бригады обеспечивают терминальных больных необходимым медицинским оборудованием для поддержания жизненно важных функций организма в домашних условиях — аппаратами ИВЛ, функциональными кроватями, креслами-колясками, средствами реабилитации.

Лекарства. СС0

«Паллиативная помощь должна быть оказана всем без исключения больным с неблагоприятным прогнозом для жизни. Каждый человек имеет право на достойную смерть без боли и унижения, — говорит Виктор Павлишинец. — Выездные патронажные бригады именно для этого и существуют».

По словам врача, в этом году в формате межведомственного взаимодействия под патронаж краевых выездных бригад попали и учреждения социального обслуживания — теперь специалисты также осматривают и курируют воспитанников закрытых интернатов, домов престарелых и домов милосердия.

Необходимая поддержка оказывается при этом не только самим пациентам, но и их родственникам, отметил врач. В 2022 году в состав паллиативной бригады краевого онкодиспансера вошел медицинский психолог, который до полугода после смерти онкобольного может работать с его родными по поводу синдрома утраты.

Чтобы каждый нуждающийся мог получить необходимую поддержку, сотрудники выездных паллиативных бригад постоянно мониторят «своих» пациентов по результатам онкологических консилиумов. Обратиться за помощью в случае ухудшения ситуации могут по собственной инициативе и родственники пациентов паллиативного статуса по телефону (3852) 63−54−84 (выездная бригада краевого онкодиспансера) или телефону горячей линии по вопросам обезболивания 8−991−369−94−87 (круглосуточно).

Напомним, в 2023 году краевой минздрав должен внедрить специализированный реестр пациентов, нуждающихся в патронаже на дому. Врачи говорят, что это позволит еще повысить качество и доступность паллиативной помощи.