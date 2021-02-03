Доктор Мясников призвал отказаться от масок и объяснил почему

Эффективность масок при вирусных инфекциях оставляет желать лучшего, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, так было и во время эпидемий гриппа, и во время ковид-пандемии.

«Десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показывали, что их эффективность оставляет желать лучшего. Это относится не только к обычным медицинским маскам, но и респираторам», — сказал медик в эфире НСН.

По словам Мясникова, сейчас мы носим маски «от бессилия перед коронавирусом». Если все разом снимут средства защиты, ничего не изменится, считает «кремлевский доктор».

«Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, всё время поправляем», — отметил он.

Перчатки он тоже назвал лишним средством защиты, потому что COVID-19 на руках не носится. Они полезны только для того, чтобы не мыть часто руки и поберечь кожу, но если перчатки не менять, то они «станут источником не COVID-19, а всего остального», пишет News.ru.

Вместо рекомендованных масок и перчаток телеведущий рекомендовал капать в нос интерферон. При этом в эффективности средства он не уверен.

Между тем по федеральным каналам продолжается кампания по популяризации масок и перчаток — публичные люди призывают заботиться о ближних с помощью средств индивидуальной защиты, которые раскритиковал Мясников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные слухи о вакцинации от ковида. Телеведущий назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До 15 июля 2020 года— глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.