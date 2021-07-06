Доктор Мясников развеял миф о женском здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал про остеопороз и развеял несколько заблуждений о физических нагрузках.

Мясников, комментируя миф о том, что женщинам не нужны силовые упражнения, заявил, что это не правда.

«Как раз женщинам нужны, потому что это профилактика остеопороза. Именно силовые, с гантельками, небольшие, для укрепления костей это необходимо», — отметил доктор.

Он также подчеркнул, что любые физические нагрузки необходимо разделять — аэробные, силовые, на растяжку и баланс.

«Это нагрузки, которые вы должны делать. Вы должны сделать частью своей привычки», — обратился Мясников к женщинам.

Также врач рассказал, что его мать всегда старалась найти себе физические занятия — мыла руками пол, руками стирала одежду, ходила в магазин и сама носила сумки.

Ранее Мясников развеял популярные мифы о полезности манной каши и гематогена.