26 марта
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Здоровье

Доктор рассказала, почему весной нельзя торопиться снимать шапку

Календарная весна уже почти месяц как наступила, но погода в Алтайском крае пока не располагает к упаковке зимних вещей на дальние полки. Терапевт краевого диагностического центра Евгения Ларионова рассказала altapress.ru, почему еще противопоказано снимать шапку.

Снегопад в Барнауле. 24 марта 2022 года.
Снегопад в Барнауле. 24 марта 2022 года.
altapress.ru. Дмитрий Лямзин.

Люди, которые сейчас ходят с открытой головой, с большой долей вероятности заболеют — начнет першить горло, появится насморк, особенно если есть хроническая инфекция.

Это же может спровоцировать обострения у людей с неврологическими проблемами. От спазма сосудов может усилиться головная боль или остеохондроз — когда «перекосило» или «вступило».

На девушек, которые ходят в коротких куртках, оголяя спину, Ларионовой и вовсе больно смотреть.

«Остеохондроз, возможно, их и не настигнет, зато запросто можно получить пиелонефрит — воспаление почек, цистит — воспаление мочевого пузыря или сальпингоофорит — воспаление яичников и маточных труб. Особенно если не просто пробежаться от машины до подъезда, а пройти с работы до остановки и там постоять на ветру», — говорит доктор.

А ранее синоптики рассказали, какое будет лето в Алтайском крае.

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