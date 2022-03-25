Какое будет лето в Алтайском крае, рассказали в Гидрометцентре

Гидрометцентр России опубликовал прогноз на летнее время в России. В Алтайском крае особых погодных аномалий не ожидается, но может быть недобор осадков.

В июне лето будет в пределах нормы, с устойчивой температурой в пределах +17 градусов.

Особых температурных колебаний не будет и в июле — средняя норма в Барнауле составит +19,9 градусов. Но может наблюдаться недостаток осадков.

«Дефицит осадков предполагается на юге и западе Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на Алтае, на северо-востоке Якутии и на Чукотке. Больше нормы месячное количество осадков наиболее вероятно в Приморском крае», — сообщает Росгидрометцентр.

В августе тоже будет теплая погода со средней температурой в +16,7 градусов.

24 марта в Барнауле впервые за долгое время выпал снег — посмотреть фоторепортаж со снежного города можно здесь.