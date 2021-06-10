Дополнительные больницы из-за ситуации с ковидом откроют в столице

В Москве в ближайшее время откроются дополнительные больницы из-за ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

По его словам, на текущий момент около 10 тысяч больничных коек в Москве заняты пациентами с ковидом на фоне нового всплеска случаев COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в столице возросло за сутки на 4124, что является максимумом с 16 января.

Мэр при этом подчеркнул, что в текущей ситуации в Москве не требуется вводить локдаун, власти могут справиться с заболеваемостью без этой меры, пишет bfm.ru.

Также москвичей призвали сократить контакты и соблюдать дистанцию.

Между тем еще в июне иммунолог заявил, что Россия практически победила коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России выявлены тысячи случаев новых штаммов коронавируса.

Из них преобладают британский (70%), индийский (24%) и южноафриканский (6%).