Дополнительные больницы из-за ситуации с ковидом откроют в столице

По его словам, на текущий момент около 10 тысяч больничных коек в Москве заняты пациентами с ковидом на фоне нового всплеска случаев COVID-19.
Число заразившихся коронавирусом в столице возросло за сутки на 4124, что является максимумом с 16 января.
Мэр при этом подчеркнул, что в текущей ситуации в Москве не требуется вводить локдаун, власти могут справиться с заболеваемостью без этой меры, пишет bfm.ru.
Также москвичей призвали сократить контакты и соблюдать дистанцию.
Между тем еще в июне иммунолог заявил, что Россия практически победила коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России выявлены тысячи случаев новых штаммов коронавируса.
Из них преобладают британский (70%), индийский (24%) и южноафриканский (6%).