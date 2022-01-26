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Эффективность российских вакцин сравнили ученые

Петербургские ученые представили результаты первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин против штамма «дельта». Оно проводилось в октябре 2021 года, когда «омикрон» еще не появился, пишет «Коммерсантъ».

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Исследование проводилось по методу «случай—контроль».

«Случаи» — 1198 человек с симптомами и подтвержденной коронавирусной инфекцией, направленные на КТ. Врачи собирали данные о состоянии здоровья пациентов, статусе вакцинации (полная или частичная) и типе прививки, а также уточняли, болел ли человек COVID-19 в прошлом (получал ли положительный результат ПЦР не менее чем за два месяца до обращения.

В контрольную группу («контроль») включили участников другого исследования (2747 человек) — распространенности антител к коронавирусу (сероопрос) в Санкт-Петербурге.

Из них 1175 были полностью вакцинированы «Спутником V», 243 — «Спутником Лайт», 104 — «КовиВаком» и 28 — «ЭпиВакКороной».

Исследователи оценивали, как вакцинация защищает от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких.

Эффективность «Спутника V» составила 58%, «Спутника Лайт» — 50%, «КовиВака» — 38%, а «ЭпиВакКороны» — минус 40%.

Вакцина &quot;Спутник V&quot;.
Вакцина «Спутник V».
CC BY 4.0, mos.ru

Мнения разработчиков

В центре «Вектор», комментируя результаты петербургского исследования, заявили, что «на данный момент риски приведенных потенциальных критических ошибок не позволяют опереться на полученные результаты оценки „ЭпиВакКороны“».

«Потенциальная ошибка», говорится в сообщении, может заключаться «в крайне низкой мощности исследования ввиду малого охвата населения вакцинацией в отсутствие при этом обоснования размера выборки»: «Для ожидаемой эффективности вакцинации в 50% при условии, что провакцинировано 20% популяции, ВОЗ рекомендует выборку, составляющую 1594 человека. При этом для расчетов по «ЭпиВакКороне» использовали результаты по выборке из 17 человек, что соответствует охвату вакцинации в 1,4%".

В выводах имеется ряд допущений, требующих проведения дополнительных исследований, согласны с ними и создатели «КовиВака». В институте им. Чумакова тем не менее заявили, что данное исследование «представляет для них несомненный интерес».

Сводных данных, свидетельствующих о том, сколько россиян привились той или иной вакциной, нет.

Между тем регионы перестали закупать вакцину «ЭпиВакКорона».

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