18 января -11°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Нет, нельзя. Кому вакцинация от COVID-19 строго противопоказана

Перечень противопоказаний к прививке от ковида утвердили в России. Его подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для кого вакцинация нежелательна — в разборе altapress.ru.

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com
1
Какие противопоказания к вакцинации — бессрочные?

В «ковидном» перечне к бессрочным противопоказаниям отнесли:

  • гиперчувствительность к компонентам препарата;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • тяжелые поставкцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температуру тела выше 40 градусов, гиперемию или отек в месте инъекции — на предыдущую прививку.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0
2
Тогда какие противопоказания к вакцинации временные?

В числе временных противопоказаний к вакцинации от ковида:

  • острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2−4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
  • острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания ЖКТ — до нормализации температуры.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0
3
Когда и какие вакцины от COVID-19 противопоказаны?

«КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. Также эти препараты, как и «Спутник-М» со «Спутником Лайт», противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость