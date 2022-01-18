Нет, нельзя. Кому вакцинация от COVID-19 строго противопоказана

1
Какие противопоказания к вакцинации — бессрочные?
В «ковидном» перечне к бессрочным противопоказаниям отнесли:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- тяжелые поставкцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температуру тела выше 40 градусов, гиперемию или отек в месте инъекции — на предыдущую прививку.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0
2
Тогда какие противопоказания к вакцинации временные?
В числе временных противопоказаний к вакцинации от ковида:
- острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2−4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
- острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания ЖКТ — до нормализации температуры.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0
3
Когда и какие вакцины от COVID-19 противопоказаны?
«КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. Также эти препараты, как и «Спутник-М» со «Спутником Лайт», противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.