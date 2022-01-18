Нет, нельзя. Кому вакцинация от COVID-19 строго противопоказана

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Когда и какие вакцины от COVID-19 противопоказаны?

«КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» противопоказаны при злокачественных новообразованиях. Также эти препараты, как и «Спутник-М» со «Спутником Лайт», противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.