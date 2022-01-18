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Жизнь

Шведы обнаружили новую мутацию омикрона

В Академической лаборатории в городе Упсале в Швеции обнаружили новую мутацию штамма омикрон, пишет ТАСС со ссылкой на газету Upsala Nya Tidning.

Коронавирус. Пандемия.
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СС0

Новый подвариант, о котором пока почти ничего неизвестно, назвали BA.2. Его зарегистрировали у трех человек.

Исследователи пока не могут дать ответа по поводу конкуренции с предыдущим вариантом, так как не имеют достаточного материала. Они также не прогнозируют опасность или скорость его распространения.

Мутация ранее была обнаружена в Дании, Норвегии и в Калькутте, где за короткое время распространилась очень широко, но пока еще рано говорить о том, является ли новый подвариант более опасным или будет ли он быстро распространяться в Швеции.

Ранее вирусолог заявил о бесполезности коллективного иммунитета против штамма омикрон.

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