Вирусолог заявил о бесполезности коллективного иммунитета против штамма омикрон

Коллективный иммунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса, показывает мировой опыт. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник МГУ вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, задача коллективного иммунитета сдержать заражения благодаря большому количеству имунных людей. Но омикрон преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса, сказал Максим Скулачев.

В странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также начался резкий подъем заболеваемости.

«Даже в странах с 90-процентным коллективным иммунитетом случилась эпидемия, вспышка. Сейчас значение имеет процент не привитых и не переболевших людей, потому что они сейчас заразятся или половина из них, и у них может случиться тяжелое течение ковида и для них будут нужны места в больницах, реанимациях», — рассказал специалист.

Ранее власти Алтайского края предупредили о скором наступлении нового подъема заболеваемости из-за омикрона.

При этом коллективный иммунитет, по последним данным, коллективный иммунитет в Алтайском крае составляет 54,9%.