Вирусолог заявил о бесполезности коллективного иммунитета против штамма омикрон

По его словам, задача коллективного иммунитета сдержать заражения благодаря большому количеству имунных людей. Но омикрон преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие штаммы коронавируса, сказал Максим Скулачев.
В странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также начался резкий подъем заболеваемости.
«Даже в странах с 90-процентным коллективным иммунитетом случилась эпидемия, вспышка. Сейчас значение имеет процент не привитых и не переболевших людей, потому что они сейчас заразятся или половина из них, и у них может случиться тяжелое течение ковида и для них будут нужны места в больницах, реанимациях», — рассказал специалист.
Ранее власти Алтайского края предупредили о скором наступлении нового подъема заболеваемости из-за омикрона.
При этом коллективный иммунитет, по последним данным, коллективный иммунитет в Алтайском крае составляет 54,9%.