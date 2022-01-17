«Живая вакцина». Какие штаммы COVID-19 могут привести к смерти

Любой штамм коронавируса как живая вакцина может привести к смерти, сообщил Гинцбург ТАСС.
«Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это «живая вакцина», — подчеркнул он.
По словам Гинцбурга, «давно доказана» безопасность «Спутника». А вот от «живой вакцины», добавил директор Центра имени Гамалеи, последствия «бывают разные».
Новый штамм «омикрон» — последняя мутация COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, заявил недавно специалист по особым инфекциям Владислав Жемчугов. Он также предсказал, что пандемия скоро закончится.
«Ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться», — отметил эксперт.