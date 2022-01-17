17 января 2°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

«Живая вакцина». Какие штаммы COVID-19 могут привести к смерти

Что будет с тем, кто перенес ковид на ногах, предсказать невозможно. Так считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он рассказал, какие штаммы COVID-19 как «живая вакцина» приводят к летальному исходу.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1
Какой штамм коронавируса может стать смертельным?

Любой штамм коронавируса как живая вакцина может привести к смерти, сообщил Гинцбург ТАСС.

«Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это «живая вакцина», — подчеркнул он.

2
А какая вакцина безопасна?

По словам Гинцбурга, «давно доказана» безопасность «Спутника». А вот от «живой вакцины», добавил директор Центра имени Гамалеи, последствия «бывают разные».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
3
Новые штаммы ковида еще появятся?

Новый штамм «омикрон» — последняя мутация COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, заявил недавно специалист по особым инфекциям Владислав Жемчугов. Он также предсказал, что пандемия скоро закончится.

«Ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться», — отметил эксперт.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость