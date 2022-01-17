«Живая вакцина». Какие штаммы COVID-19 могут привести к смерти

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Новые штаммы ковида еще появятся?

Новый штамм «омикрон» — последняя мутация COVID-19 перед уходом вируса в другую популяцию, заявил недавно специалист по особым инфекциям Владислав Жемчугов. Он также предсказал, что пандемия скоро закончится.

«Ковид «ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что он (вирус. — Прим. ред.) больше не может на них размножаться», — отметил эксперт.