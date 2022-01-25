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Регионы перестали закупать вакцину «ЭпиВакКорона»

Вакцину «ЭпиВакКорону» перестали распределять по регионам с начала года, узнали «Ведомости» из реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора.

Вакцина "ЭпиВакКорона".
Вакцина "ЭпиВакКорона".
rospotrebnadzor.ru

Это подтвердили собеседники издания в Госдуме, российской фармацевтической компании и сотрудник одного из российских научных институтов.

Другой работник этой же организации заявил, что есть основания говорить о приостановке производства вакцины.

Однако же пока производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, заявил представитель научного центра «Вектор», который разработал «Эпиваккорону».

Выпускается ли препарат сейчас, он не уточнил. Изготовленные в конце 2021 года четыре серии «Эпиваккороны-Н» есть на складах производителей.

Правда запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало, сказал представитель «Герофарма», единственного контрактного производителя вакцины «Эпиваккорона» среди частных фармкомпаний.

При этом другие вакцины («Спутник» и «Ковивак») по-прежнему выпускаются в гражданский оборот с начала 2022 года.

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