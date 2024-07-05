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Здоровье

Стало известно, как быстро улучшить самочувствие после алкоголя и жирной пищи

Диетолог Керри Бисон предложила простой способ быстро восстановить самочувствие после вечеринки с употреблением вредной пищи. Ее слова цитирует издание Metro.

Бисон объяснила, что жирная пища медленно переваривается, сладкое вызывает резкие скачки уровня сахара в крови, а алкоголь приводит к обезвоживанию и перегружает печень. Поэтому после таких излишеств важно включить в рацион продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами.

Лучший выбор, по ее мнению, — это орехи, фрукты, цельнозерновые продукты, а также яйца, тофу, бобы, постное мясо, рыба и авокадо.

Кроме того, Бисон отметила, что помогут организму и продукты, богатые антиоксидантами, такие как зеленый чай, куркума, красный виноград, вишня и темный шоколад.

В период восстановления диетолог советует избегать белого хлеба, белого риса и макарон. Их можно заменить овсянкой, коричневым рисом, фасолью, чечевицей и цельнозерновым хлебом. Эти продукты помогут стабилизировать уровень сахара в крови, так как замедляют усвоение углеводов.

Ранее сообщалось, что найден завтрак для здорового похудения.

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