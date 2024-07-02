3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Стало известно об идеальном завтраке для здорового похудения

Найден лучший завтрак для здорового похудения, рассказал диетолог Алекс Оскян, сообщает Super.ru.

Утром надо налегать на белковую еду. Такой завтрак поможет не страдать от голода до самого обеда и обойтись без срывов и перекусов.

Идеальное блюдо для завтрака — омлет из яичных белков с нежирным сыром или тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и греческим йогуртом, указывает "Росбалт".

Ранее стало известно, как быстро убрать жир с боков после 45 лет. Надо включить в тренировку упражнения, которые сжигают тяжелые калории, ускоряют метаболизм и помогают нарастить мышечную массу.

Также мифы о продуктах для похудения развеял известный российский доктор.

Среди нежелательных продуктов — мюсли и батончики, которые не содержат сахар. Однако в их составе фруктоза. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.

Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость