Утром надо налегать на белковую еду. Такой завтрак поможет не страдать от голода до самого обеда и обойтись без срывов и перекусов.

Идеальное блюдо для завтрака — омлет из яичных белков с нежирным сыром или тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и греческим йогуртом, указывает "Росбалт".

Ранее стало известно, как быстро убрать жир с боков после 45 лет. Надо включить в тренировку упражнения, которые сжигают тяжелые калории, ускоряют метаболизм и помогают нарастить мышечную массу.

Также мифы о продуктах для похудения развеял известный российский доктор.

Среди нежелательных продуктов — мюсли и батончики, которые не содержат сахар. Однако в их составе фруктоза. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.

Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными.

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