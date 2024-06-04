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Здоровье

Стало известно, как быстро убрать жир с боков после 45 лет

Фитнес-тренер назвал способ быстро убрать жир с боков после 45 лет, пишет Men Today.

Он рекомендовал включить в тренировку упражнения, которые сжигают тяжелые калории, ускоряют метаболизм и помогают нарастить мышечную массу, указывает Lenta.Ru.

Лучшими упражнениями тренер назвал отжимания, становую тягу.

И необходимо делать перерывы в тренировках.

Ранее мифы о продуктах для похудения развеял известный российский доктор.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, почему употребление обезжиренного йогурта не поможет похудеть.

Более того, этот продукт может вызвать отложения жира в печени.

Нередко в такие йогурты также добавляют сахар, крахмал, орехи. Это делает продукт более калорийным, несмотря на его низкую жирность.

Среди нежелательных продуктов также мюсли и батончики, которые не содержат сахар. Однако в их составе фруктоза. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.

Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными.

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