Стало известно, как быстро убрать жир с боков после 45 лет

Он рекомендовал включить в тренировку упражнения, которые сжигают тяжелые калории, ускоряют метаболизм и помогают нарастить мышечную массу, указывает Lenta.Ru.
Лучшими упражнениями тренер назвал отжимания, становую тягу.
И необходимо делать перерывы в тренировках.
Ранее мифы о продуктах для похудения развеял известный российский доктор.
Врач и телеведущий Сергей Агапкин объяснил, почему употребление обезжиренного йогурта не поможет похудеть.
Более того, этот продукт может вызвать отложения жира в печени.
Нередко в такие йогурты также добавляют сахар, крахмал, орехи. Это делает продукт более калорийным, несмотря на его низкую жирность.
Среди нежелательных продуктов также мюсли и батончики, которые не содержат сахар. Однако в их составе фруктоза. Она не усваивается организмом, но в химически чистом виде примерно на 75% перерабатывается печенью в жир.
Все это делает перечисленные продукты скорее вредными, чем полезными.
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