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Здоровье

Эксперт: после вакцинации от ковида без антител остаются до 10% привитых

После вакцинации от коронавируса антитела не вырабатываются примерно у 8−10% граждан, передает РБК со ссылкой на сообщение врача Городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Коммунарке Дениса Проценко.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

Такие цифры получены в результате исследований. При этом он подчеркнул, что у 90% привитых граждан антитела вырабатываются и «это хорошая цифра».

Ранее глава Центра им. Гамалеи, в котором была создана вакцина «Спутник V», Александр Гинцбург заявлял, что после перенесенной коронавирусной инфекции антитела не вырабатываются у 20% людей, пишет «Росбалт».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что примерно у каждого десятого человека иммунитет к коронавирусу не вырабатывается после прививки. При этом Попова подчеркивала, что это касается любых вакцин в принципе.

Ранее сообщалось, что в больницу в Коммунарке попали 136 пациентов, которые заразились коронавирусом после вакцинации.

В ноябре 2020-го Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса в России. В марте прошлого года у главврача был диагностирован коронавирус нового типа. Но Проценко перенес болезнь на рабочем месте.

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