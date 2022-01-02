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Здоровье

Эксперт посоветовал отключать Wi-Fi роутер на ночь

Wi-Fi роутер может негативно сказаться на здоровье человека, поэтому устанавливать устройство в квартире нужно на максимально удаленном расстоянии от всех жильцов, рассказал «Прайму» заведующий кафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко.

WiFi.
WiFi.
CC0

Кроме того, роутер нужно отключать на ночь, советует специалист.

«WiFi-роутер в квартире нужно устанавливать так, чтобы он был максимально удален от мест постоянного пребывания ее жителей. На устройстве лучше всего предусмотреть антенны минимальной мощности для покрытия площади квартиры. Также нужно обеспечить возможность отключения данного устройства на ночь и в другое время, когда роутер не используется», — пояснил Назаренко.

Лучше всего не устанавливать роутер в квартире — современные устройства имеют небольшой уровень излучения, однако его постоянное воздействие может отрицательно сказаться на здоровье. Лучше вместо роутера провести интернет-кабель.

Если же в квартире все-таки установлен Wi-Fi роутер, то он не должен обеспечивать устойчивый прием сигнала на всей жилплощади. Как утверждает специалист, в доме должен быть угол, где уровень приема будет составлять меньше 120 децибел.

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