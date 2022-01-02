Эксперт объяснила, как восстановить режим сна после Нового года

Новогодние каникулы и перенесенный COVID-19 могут привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Необходимо даже в выходные приучить себя вставать в одно и то же время, советует Царева.

Нужно будет вставать в то же время, что и обычно — главное, чтобы свет попал на сетчатку и пошел сигнал по биоритмам. После завтрака можно поспать еще, отметила врач.

Она советует соблюдать «правило 15 минут», то есть не находиться в кровати без сна дольше указанного времени.

«Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс «кровать — отсутствие сна», — объяснила специалист.





Врач рекомендует не заставлять себя спать, чтобы кровать не ассоциировалась с негативными эмоциями.

Перенесшим COVID-19 лучше всего обратиться к врачу, так как может потребоваться медикаментозное лечение. Организм истощен, ресурсы исчерпаны, и у человека могут развиваться тревожно-депрессивные расстройства.

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