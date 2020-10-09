Эксперт посоветовала россиянам не летать на юг и переждать COVID дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала отказаться от поездок с детьми на юг в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, об этом она сказала «Российской газете».

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты», — сказала Попова, отвечая на вопрос, что сейчас опаснее — ездить ежедневно в метро или отправиться с ребенком в отпуск на юг.

Она отметила, что сезонный подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, в том числе в России, пишет .

Глава Роспотребнадзора посоветовала переждать это время с ребенком дома или на даче.

Если же поездок в транспорте не избежать, то нужно обязательно надевать маску, добавила Попова.

За последние сутки в России зарегистрировано еще 11 493 инфицированных COVID-19.

Накануне представитель Кремля обратился к россиянам из-за пандемии. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.

В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.