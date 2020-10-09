Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Эксперт посоветовала россиянам не летать на юг и переждать COVID дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала отказаться от поездок с детьми на юг в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, об этом она сказала «Российской газете».

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты», — сказала Попова, отвечая на вопрос, что сейчас опаснее — ездить ежедневно в метро или отправиться с ребенком в отпуск на юг.

Она отметила, что сезонный подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, в том числе в России, пишет РБК.

Глава Роспотребнадзора посоветовала переждать это время с ребенком дома или на даче.

Если же поездок в транспорте не избежать, то нужно обязательно надевать маску, добавила Попова.

За последние сутки в России зарегистрировано еще 11 493 инфицированных COVID-19.

Накануне представитель Кремля обратился к россиянам из-за пандемии. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.

В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость