Эксперт посоветовала россиянам не летать на юг и переждать COVID дома

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты», — сказала Попова, отвечая на вопрос, что сейчас опаснее — ездить ежедневно в метро или отправиться с ребенком в отпуск на юг.
Она отметила, что сезонный подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, в том числе в России, пишет РБК.
Глава Роспотребнадзора посоветовала переждать это время с ребенком дома или на даче.
Если же поездок в транспорте не избежать, то нужно обязательно надевать маску, добавила Попова.
За последние сутки в России зарегистрировано еще 11 493 инфицированных COVID-19.
Накануне представитель Кремля обратился к россиянам из-за пандемии. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.
Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.
В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.