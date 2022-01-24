Эксперт предупредила о появлении более заразных штаммов ковида

Варианты короновируса в будущем могут быть заразнее «омикрона», заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в программе « Наука за пять минут ».

По ее словам, чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей изменяться.

«Омикрон» не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", — отметила представитель ВОЗ.

Керкхове добавила, что о свойствах новых штаммов ковида в настоящий момент неизвестно, но они будут более заразными, потому что им потребуется превзойти циркулирующие сейчас варианты, пишет bfm.ru. При этом новые штаммы могут вызывать заболевания как большей так и меньшей тяжести, но они тоже будут способны избегать воздействия иммунитета, отметила специалист.

Ранее правительство РФ утвердило план по борьбе с омикроном.