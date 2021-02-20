Эксперт призвала запивать стресс водой, а не заедать. Так и дешевле, и полезнее

Павлова отметила, что «заесть стресс» — это типичная ошибка, которую допускают очень многие.

При этом, предупредила она, такая реакция ведет к нарушению пищевого поведения, даже если человек кушает полезную пищу.

«Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким», — пояснила кандидат медицинских наук.