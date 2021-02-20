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Здоровье

Эксперт призвала запивать стресс водой, а не заедать. Так и дешевле, и полезнее

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в интервью радио Sputnik, что стрессовые ситуация нельзя заедать даже полезной пищей.

Стресс и раздражительность.
Стресс и раздражительность.
Лаборатория «Гемотест».

Павлова отметила, что «заесть стресс» — это типичная ошибка, которую допускают очень многие.

При этом, предупредила она, такая реакция ведет к нарушению пищевого поведения, даже если человек кушает полезную пищу.

«Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким», — пояснила кандидат медицинских наук.

По ее словам, стресс нужно «запивать». Обычная вода — простая и эффективная альтернатива любой еде.

«Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», — объяснила Павлова.

Также помогают физические упражнения. Медик напомнила, что при стрессе человек начинает ходить — это естественная защитная реакция организма.

Кстати, если же вы предпочитаете стресс заедать, то ранее диетолог рассказала, чем можно идеально заменить колбасу на бутерброде.

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