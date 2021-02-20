Эксперт призвала запивать стресс водой, а не заедать. Так и дешевле, и полезнее

Павлова отметила, что «заесть стресс» — это типичная ошибка, которую допускают очень многие.
При этом, предупредила она, такая реакция ведет к нарушению пищевого поведения, даже если человек кушает полезную пищу.
«Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким», — пояснила кандидат медицинских наук.
По ее словам, стресс нужно «запивать». Обычная вода — простая и эффективная альтернатива любой еде.
«Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», — объяснила Павлова.
Также помогают физические упражнения. Медик напомнила, что при стрессе человек начинает ходить — это естественная защитная реакция организма.
Кстати, если же вы предпочитаете стресс заедать, то ранее диетолог рассказала, чем можно идеально заменить колбасу на бутерброде.