Эксперт рассказал, чем опасна селедка под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала « Вечерней Москве », чем опасна селедка под шубой, кому нельзя ее есть и чем заменить это блюдо на новогоднем столе.

Высокое содержание жиров и углеводов способно привести к тяжелым последствиям для организма, предупредила эксперт. Особенно эта закуска опасна для тех, у кого высокий гликемический индекс.

Тем, у кого преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а еще и из-за майонеза в блюде, из-за которого активно откладывается жир.

Немалый вред организму может нанести сама соленая сельдь, и врач посоветовала отказаться от нее гипертоникам, сообщает РИА Новости.

Диетолог посоветовала заменить селедку под шубой менее вредным блюдом, пишет bfm.ru. В качестве альтернативы эксперт предложила овощной салат, приправленный растительным маслом.