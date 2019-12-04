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Здоровье

Эксперт рассказал, чем опасна селедка под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем опасна селедка под шубой, кому нельзя ее есть и чем заменить это блюдо на новогоднем столе.

Сельдь под шубой.
Сельдь под шубой.
EksKyl.ru.

Высокое содержание жиров и углеводов способно привести к тяжелым последствиям для организма, предупредила эксперт. Особенно эта закуска опасна для тех, у кого высокий гликемический индекс.

Тем, у кого преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а еще и из-за майонеза в блюде, из-за которого активно откладывается жир.

Немалый вред организму может нанести сама соленая сельдь, и врач посоветовала отказаться от нее гипертоникам, сообщает РИА Новости.

Диетолог посоветовала заменить селедку под шубой менее вредным блюдом, пишет bfm.ru. В качестве альтернативы эксперт предложила овощной салат, приправленный растительным маслом.

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