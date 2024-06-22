Эксперт рассказал, какие продукты провоцируют развитие аритмии

Диетолог Ольга Редина рассказала в беседе с « Вечерней Москвой », какие продукты могут провоцировать развитие аритмии.

Не желательно злоупотреблять кофеином и крепким чаем а также другими кофеиносодержащими напитками, иначе болезнь может усилиться. К таким напиткам еще относят алкоголь и энергетики.

Сладкоежкам тоже не повезло. Шоколад содержит теобромин и фенилэтиламин, которые также могут спровоцировать опасное заболевание.

Жирная пища тоже попала под раздачу. Особенно опасно часто есть мясо в приправах.

Такая еда может усугубить ситуацию при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Жирные и калорийный блюда при соответствующем диагнозе исключить из рациона, — заключила диетолог.

Ранее сообщалось, какие продукты нежелательно есть в жару.

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