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Здоровье

Эксперт рассказал, кому опасно есть арбузы

Врач-уролог Николай Захарченко рассказал, кому опасно есть арбузы.

Арбузы
Арбузы
СС0

Они не очень полезны для людей с сахарным диабетом, а также для тех, кто страдает отеками.

В беседе с телеканалом «360» медик пояснил, что у людей, страдающих отеками — жидкость и так накапливается, а после поедания арбуза появляется еще дополнительная.

Захарченко призвал россиян при появлении отеков обращаться к врачам, так как эта проблема может быть связана с сердечной недостаточностью или почечной патологией, пишет «Росбалт».

«Большой группе людей не следует есть арбузы в большом количестве — это люди старше 50−60 лет, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом, недостаточностью кровообращения и почечными заболеваниями», — перечислил другой эксперт — доктор медицинских наук Михаил Гинзбург — противопоказания.

Специалисты советуют выбирать темные, хорошо созревшие арбузы, которые способствуют очищению почек.

Ранее сообщалось, что арбузы с белой мякотью и вкусом ванили скоро появятся на прилавках.

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