Эксперт рассказал, почему алтайские медики заразились ковидом после вакцинации. Версия Минздрава

Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

«Вакцина „Спутник V“ — двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции: в это время идет процесс формирования иммунитета», — уточнил помощник министра.

Положительные результаты ПЦР-тестирования у вакцинированных, как правило, можно объяснить тем, что к моменту «встречи с возбудителем» коронавирусной инфекции у них еще не сформировался иммунитет, ведь после прививки прошло не так много времени.

Тем, кто получил вакцину, необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты как минимум три недели после введения второго компонента.

Напомним, ранее три алтайских медика заболели COVID-19 после того, как им ввели вакцину «Спутник V».

Плацебо

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что некоторые участники испытаний «Спутник V» заболели коронавирусом.

Они, по его словам, могли получить плацебо вместо вакцины. Точно узнать это можно будет в ноябре после расшифровки данных.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — сказал Гинцбург.

О вакцине

В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцину назвали «Спутник V».

По словам президента РФ Владимира Путина, российские ученые и специалисты научного центра имени Гамалеи и центра вирусологии «Вектор» активно и эффективно прошли путь по созданию вакцин от COVID-19.