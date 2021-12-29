Эксперт рассказала, какие новогодние блюда не стоит давать ребенку

При праздновании Нового года не следует давать ребенку то, что едят взрослые, сообщила врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова

По ее словам, каждому возрасту соответствует свой набор блюд, пишет Газета.Ru.

«Совсем маленьких детей не стоит кормить салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени, чтобы не вызвать расстройство пищеварения у малыша», — сказала эксперт.

Это поможет избежать переедания, исключит риск пищевого отравления и аллергической реакции на новые продукты. Также не стоит забывать и про режим сна и бодрствования для ребенка.

Между тем уже названы вкусные продукты, которые нужно исключить из меню в Новый год.