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Здоровье

Эксперт: специалисты не знают о последствиях вакцины от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников считает неэтичным штрафовать россиян за отказ от прививки против коронавируса. Более того, никто из специалистов не может сказать, какие последствия будут от прививки против коронавируса в ближайшем будущем, считает доктор.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

«Вот смотрите: я сделал новую вакцину, я вам ее даю с тем, чтобы победить новую неизвестную инфекцию. Но я не знаю, какие последствия будут через 4−5 лет в силу того, что эти годы еще не прошли. Все наши знания — теоретические», — объяснил врач.

Поэтому, по мнению Мясникова, неэтично штрафовать за отказ от прививки такого короткого испытательного действия: «У людей должен быть выбор в данном случае».

Минюст РФ рассматривает вариант исключения из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах для россиян до 7 тыс. рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров.

В центре им. Гамалеи заявили, что большую часть россиян планируется провакцинировать от коронавируса в течение 9−12 месяцев, пишет RNS.

По одному из вероятных сценариев, вирус и в дальнейшем будет медленно распространяться несинхронными волнами, заявил ранее врач и телеведущий Александр Мясников.

«Он (вирус) будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!», — написал в своем telegram-канале Мясников, анализируя один из предполагаемых эпидемиологами сценариев.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

О докторе-телеведущем

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.

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