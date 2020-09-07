Эксперт: специалисты не знают о последствиях вакцины от COVID-19

«Вот смотрите: я сделал новую вакцину, я вам ее даю с тем, чтобы победить новую неизвестную инфекцию. Но я не знаю, какие последствия будут через 4−5 лет в силу того, что эти годы еще не прошли. Все наши знания — теоретические», — объяснил врач.