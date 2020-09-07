Эксперт: специалисты не знают о последствиях вакцины от COVID-19

«Вот смотрите: я сделал новую вакцину, я вам ее даю с тем, чтобы победить новую неизвестную инфекцию. Но я не знаю, какие последствия будут через 4−5 лет в силу того, что эти годы еще не прошли. Все наши знания — теоретические», — объяснил врач.
Поэтому, по мнению Мясникова, неэтично штрафовать за отказ от прививки такого короткого испытательного действия: «У людей должен быть выбор в данном случае».
Минюст РФ рассматривает вариант исключения из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах для россиян до 7 тыс. рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров.
В центре им. Гамалеи заявили, что большую часть россиян планируется провакцинировать от коронавируса в течение 9−12 месяцев, пишет RNS.
По одному из вероятных сценариев, вирус и в дальнейшем будет медленно распространяться несинхронными волнами, заявил ранее врач и телеведущий Александр Мясников.
«Он (вирус) будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!», — написал в своем telegram-канале Мясников, анализируя один из предполагаемых эпидемиологами сценариев.
О докторе-телеведущем
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.
Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».
А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.
Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.