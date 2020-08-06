«Кремлевский доктор» призвал россиян привыкать к коронавирусу, как к ВИЧ

Населению стоит прекратить относиться к COVID-19 как к временному явлению. По одному из вероятных сценариев, вирус и в дальнейшем будет медленно распространяться несинхронными волнами, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Он <вирус> будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!», — написал в своем telegram-канале Мясников, анализируя один из предполагаемых эпидемиологами сценариев.

О полной победе

Другой сценарий, связанный с полной победой над вирусом, врач назвал возможным только в случае успешной разработки эффективной и безопасной вакцины, которой воспользуются 70% населения, пишет ura.ru. Поэтому Мясников подчеркнул, что под употребляемым эпидемиологами словом «остановить» инфекцию в настоящее время подразумевается «приостановить».

Вирусы из Китая

Ранее телеведущий предупредил о новых смертельных вирусах из Китая.

Так, Мясников призвал опасаться поступающих сообщений из Китая о новом свином гриппе — вспышка этого заболевания тоже может привести к пандемии «с миллионом смертей».

Кроме того, Мясников предупредил об угрозе птичьего гриппа, поскольку смертность от него составляет 35%.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.

«Когда меня спрашивают: «Почему ты ушёл из «кремлевки»?", я всегда улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю Конан Дойля и его «Белый отряд». Там стрелка, бывшего монаха, спросили: «Джон, почему ты ушёл из монастыря?» Джон почесал затылок и ответил: «Вообще-то причин было семь. Первая заключалась в том, что меня оттуда выкинули». Собеседник захохотал и воскликнул: «К чёрту остальные шесть!»», — написал Мясников в своей книге «О самом главном».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.