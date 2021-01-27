Эксперты дали пять советов, как пережить зиму и не впасть в уныние

Зимняя хандра — явление распространенное, особенно если период холодов затягивается, выходить из дома не хочется, а к тому же масла в огонь подливает эпидемия коронавируса. Эксперты сайта Медикфорум подобрали пять советов, которые помогут пережить зимнюю тоску.

Последний день зимы в Барнауле.

Новые тренировки

Те, кто привык заниматься спортом, могут подобрать себе новые упражнения и дополнить привычную программу. Например, найти уроки йоги, хула-хула или медитации.

Такое разнообразие порадует не только разум, но и мышцы.

Вспомнить детство

Можно начать заниматься тем, что было приятно делать в детстве. Постарайтесь вспомнить, что это было, спросите своих родственников.

Художник , рисование СС0

Возможно, когда-то вы любили рисовать или заниматься рукоделием, головоломками или игрой на музыкальных инструментах.

Напишите письмо

Вместо обычных переписок в мессенджерах и соцсетях, напишите настоящее бумажное письмо близкому человеку. В нем можно изложить все, что угодно, и отправить по почте.

Дыхание

Включите дыхательные упражнения в повседневную жизнь. Они улучшаю самочувствие, противодействуют стрессу и помогают лучше спать.

Йога. СС0

Дневник

Ведение дневника улучшает психическое здоровье и тренирует внимательность, это особая форма упражнения на осознанность и способ разобраться со своими чувствами.

Не обязательно писать в него каждый день.

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