Эксперты дали пять советов, как пережить зиму и не впасть в уныние

Новые тренировки
Те, кто привык заниматься спортом, могут подобрать себе новые упражнения и дополнить привычную программу. Например, найти уроки йоги, хула-хула или медитации.
Такое разнообразие порадует не только разум, но и мышцы.
Вспомнить детство
Можно начать заниматься тем, что было приятно делать в детстве. Постарайтесь вспомнить, что это было, спросите своих родственников.
Возможно, когда-то вы любили рисовать или заниматься рукоделием, головоломками или игрой на музыкальных инструментах.
Напишите письмо
Вместо обычных переписок в мессенджерах и соцсетях, напишите настоящее бумажное письмо близкому человеку. В нем можно изложить все, что угодно, и отправить по почте.
Дыхание
Включите дыхательные упражнения в повседневную жизнь. Они улучшаю самочувствие, противодействуют стрессу и помогают лучше спать.
Дневник
Ведение дневника улучшает психическое здоровье и тренирует внимательность, это особая форма упражнения на осознанность и способ разобраться со своими чувствами.
Не обязательно писать в него каждый день.
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