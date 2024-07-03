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Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить риск развития слабоумия

Для того, чтобы снизить риск развития слабоумия, нужно с юношества сбалансированно питаться, сообщает диетолог Келли Кара изданию The Sun.

Кара отмечает, что опрос более трех тысяч британцев показал, что лишь у 8%, кто не следил за своим питанием, после 60 лет сохраняются высокие умственные способности.

38% людей с высокими интеллектуальными способностями после 60 лет с молодости следили за своим питанием.

Это говорит о том, что рацион питания в юности влияет на наши решения относительно питания в более позднем возрасте. Кроме того, с течением времени выбор рациона связан с развитием когнитивных способностей, — отмечает диетолог Келли Кара.

Она так же отметила, что здоровое питание важно в любом возрасте, оно помогают организму, в том числе и мозгу.

Ранее сообщалось, что названы неожиданные признаки деменции.

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