Эксперты рассказали, кто чаще других страдает от бессонницы

Около 42 млн россиян испытывают регулярные проблемы со сном. В основном это жители крупных городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илью Блохина.

Чаще других жалуются на недосыпание жители крупных городов потому, что «индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна», полагает Блохин. При этом столкнуться с нарушениями сна может примерно каждый третий житель российской глубинки, который надумал перебраться в мегаполис.

По статистике в мире бессонница встречается у 28−45% населения планеты, а на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей. Оно представляет собой небольшую коробку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц.

Какие продукты помогут от бессонницы

Австралийский физиолог Рик Хэй рассказал о продуктах, которые помогают избавиться от бессонницы. На первое место специалист поставил зеленый и белый чай, так как содержащийся в них L-теанин успокоит нервную систему.

На втором месте оказалась ромашка.

Третьим продуктом, о котором упомянул физиолог, стала корица.

Физиолог рекомендует употреблять в пищу имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба — эти продукты успокоят нервную систему и восполнят недостаток витаминов, которые влияют на качество сна.