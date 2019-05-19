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Здоровье

Эксперты рассказали, кто чаще других страдает от бессонницы

Около 42 млн россиян испытывают регулярные проблемы со сном. В основном это жители крупных городов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илью Блохина.

Барнаул ночной.
Барнаул ночной.
Михаил Хаустов

Чаще других жалуются на недосыпание жители крупных городов потому, что «индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна», полагает Блохин. При этом столкнуться с нарушениями сна может примерно каждый третий житель российской глубинки, который надумал перебраться в мегаполис.

По статистике в мире бессонница встречается у 28−45% населения планеты, а на Россию приходится не более 4% мирового рынка инсомнии (препараты, устройства и аксессуары для борьбы с бессонницей), заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей. Оно представляет собой небольшую коробку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц.

Какие продукты помогут от бессонницы

Австралийский физиолог Рик Хэй рассказал о продуктах, которые помогают избавиться от бессонницы. На первое место специалист поставил зеленый и белый чай, так как содержащийся в них L-теанин успокоит нервную систему.

На втором месте оказалась ромашка.

Третьим продуктом, о котором упомянул физиолог, стала корица.

Физиолог рекомендует употреблять в пищу имбирь, лакрицу, маракую, лимон или лайм и плоды баобаба — эти продукты успокоят нервную систему и восполнят недостаток витаминов, которые влияют на качество сна.

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