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Здоровье

Елизавета II боролась с раком костного мозга в последние месяцы жизни, рассказал королевский биограф

Королева Великобритании Елизавета II боролась с раком костного мозга в последние месяцы жизни, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на The Independent.

Королева Елизавета.
Королева Елизавета.
pixabay.com/

Елизавета II страдала от множественной миеломы, заявил в книге друг ее мужа Гайлс Брандрет.

«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», — написал он.

Симптомы миеломы — боль в костях и трудности с движением. Ранее утверждалось, что Елизавета II ушла из жизни от старости. Эта причина указана в ее свидетельстве о смерти.

Напомним, публичное прощание с Елизаветой II началось 15 сентября. Британская королева умерла 8 сентября.

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