Елизавета II боролась с раком костного мозга в последние месяцы жизни, рассказал королевский биограф

Елизавета II страдала от множественной миеломы, заявил в книге друг ее мужа Гайлс Брандрет.
«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», — написал он.
Симптомы миеломы — боль в костях и трудности с движением. Ранее утверждалось, что Елизавета II ушла из жизни от старости. Эта причина указана в ее свидетельстве о смерти.
Напомним, публичное прощание с Елизаветой II началось 15 сентября. Британская королева умерла 8 сентября.