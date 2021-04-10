Эпидемиолог спрогнозировала, когда в снизится заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России при ускорении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.

По словам Пшеничной, темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, так как растет количество людей, которые приобрели иммунитет к коронавирусу благодаря широкомасштабной вакцинации, соблюдению рекомендованных мер профилактики, а также за счет тех, кто уже перенес эту инфекцию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъема заболеваемости COVID-19 к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.