Эпидемиолог спрогнозировала, когда в снизится заболеваемость COVID-19

Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.
По словам Пшеничной, темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, так как растет количество людей, которые приобрели иммунитет к коронавирусу благодаря широкомасштабной вакцинации, соблюдению рекомендованных мер профилактики, а также за счет тех, кто уже перенес эту инфекцию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъема заболеваемости COVID-19 к осени, призвав не откладывать вакцинацию от коронавируса. При этом она выразила уверенность, что третьей волны пандемии не будет, если россияне продолжат соблюдать все меры профилактики.