В Алтайском крае резко выросло число заболевших ОРВИ

В начале марта Алтайский край пережил пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе в регионе эпидпорог был превышен на 92%, на текущей — на 32%. Об этом altapress.ru рассказала Ирина Переладова, завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики.
В целом в Алтайском крае сохраняется высокая заболеваемость, сейчас эпидпорог превышен на 32%. По сравнению с прошлой неделей превышение упало почти в три раза. Тогда в регионе гриппом и ОРВИ болели 27 431 человек. Сейчас же число заболевших снизилось на 8 тысяч человек.
В Барнауле эпидпорог был превышен на 37%. Сейчас заболеваемость упала почтив два раза. Барнаул превышает эпидпорог на 19%. Число больных постепенно снижается.
Ирина Переладова,
завотделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра медицинской профилактики:
— Мы уже прошли пик заболеваемости. Сейчас холодно и такая погода не провоцирует рост числа больных. Заболеваемость снижается уже во второй половине марта.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочие места или организованные детские коллективы.
Напомним, в начале марта в адрес Минздрава и Минобрнауки региона выдали предписания по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских и образовательных организациях. В больницах края вводили повышенную готовность на прием больных.
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