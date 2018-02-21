В Алтайском крае зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом

Среди заболевших ОРВИ большую часть составляют дети до 14 лет — 73%. У людей, заболевших гриппом, нет прививок от этого заболевания, отмечает надзорное ведомство.

Кроме того, на карантин закрыты три школы края (в Волчихинском, Солтонском, Усть-Калманском районах), шесть детских садов (Волчихинском, Быстроистокском, Советском, Солтонском районах, Славгороде). В Бийске из-за роста числа заболевших остановили занятия в двух школах, а также на карантин отправлены еще 13 классов в пяти школах и 12 групп в разных детсадах, сообщает "Бийский рабочий".

Частично прекращены занятия в 16-ти классах семи школ (Славгород, Волчихинский, Солтонский, Быстроистокский, Советский районы), в 44-х группах 23 детских садов (Бийск, Рубцовск, Славгород, Кулундинский, Залесовский, Ребрихинский, Первомайский, Мамонтовский, Табунский районы).

В Бийске

Специалисты управления рекомендуют при появлении первых клинических признаков ОРВИ и гриппа незамедлительно обращаться к врачу, не заниматься самолечением, не ходить больными на работу и не отправлять детей в школу или детский сад при первых признаках простуды.

Подъем уровня заболеваемости произошел после того, как на Алтае закончились аномальные морозы. Altapress.ru ранее писал, как вести себя чтобы не подхватить простуду и не слечь с температурой. Но если вы все-таки заболели, почитайте советы специалиста, как правильно лечить ОРВИ и грипп.

Справка

Для гриппа характерен внезапное повышение температуры, выраженная интоксикация, озноб, мышечные и головные боли, сухой кашель, слезотечение. У больных гриппом часто наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и т.д. Возбудители гриппа и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем.