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Здоровье

Еще меньше лекарств стали производить в России

С начала года производство лекарств в России сократилось на 9,2% по сравнению в прошлым годом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Так, суммарное количество отгруженных упаковок за этот период составило 1,7 млрд. Такой низкий показатель наблюдался в 2018 году, когда российские компании выпустили 1,6 млрд упаковок.

Сокращение производства в первую очередь коснулось безрецептурных препаратов, отгрузки которых сократились на 16%. Аналитики связывают это с падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости, пишет News.ru.

При этом в денежном выражении выпуск препаратов увеличился на 25,9%, до 239,1 млрд рублей.

Ранее аналитики предупредили о предстоящем росте цен на лекарства. Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на лекарства.

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