Еще меньше лекарств стали производить в России

С начала года производство лекарств в России сократилось на 9,2% по сравнению в прошлым годом, сообщают « Ведомости » со ссылкой на исследование аналитической компании RNC Pharma.

Так, суммарное количество отгруженных упаковок за этот период составило 1,7 млрд. Такой низкий показатель наблюдался в 2018 году, когда российские компании выпустили 1,6 млрд упаковок.

Сокращение производства в первую очередь коснулось безрецептурных препаратов, отгрузки которых сократились на 16%. Аналитики связывают это с падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости, пишет News.ru.

При этом в денежном выражении выпуск препаратов увеличился на 25,9%, до 239,1 млрд рублей.

Ранее аналитики предупредили о предстоящем росте цен на лекарства. Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на лекарства.