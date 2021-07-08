Еще меньше лекарств стали производить в России

Так, суммарное количество отгруженных упаковок за этот период составило 1,7 млрд. Такой низкий показатель наблюдался в 2018 году, когда российские компании выпустили 1,6 млрд упаковок.
Сокращение производства в первую очередь коснулось безрецептурных препаратов, отгрузки которых сократились на 16%. Аналитики связывают это с падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости, пишет News.ru.
При этом в денежном выражении выпуск препаратов увеличился на 25,9%, до 239,1 млрд рублей.
Ранее аналитики предупредили о предстоящем росте цен на лекарства. Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на лекарства.