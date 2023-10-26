Фитнес-тренер раскрыла секреты здоровой спины

Многие люди испытывают проблемы со спиной, которые могут возникнуть от сидячей работы или возрастных изменений.

Чтобы предотвратить боли, нужно делать несколько простых упражнений.

Первое — скручивания в положении стоя. Нужно вытянуть руки по сторонам в одну линию ладонями вниз. На выдохе скручиваем корпус сначала в одну сторону, потом в другую. При этом ладони не изменяют своего положения. Вращение происходит только в позвоночнике.

Во втором упражнении нужно наклонить корпус, упираясь руками в бедра, колени должны быть немного согнуты. На выдохе скругляем спину, подтягивая подбородок к грудной клетке, на вдохе прогибаемся в позвоночнике. Важно выполнять движение без лишних рывков.

Также тренер посоветовала сцепить руки перед собой в замок, скруглить спину и потянуться вперед параллельно полу. При ягодицы должны быть поджаты. После этого можете начинать совершать движения замком из рук знак бесконечности в разные стороны по очереди.

Такой комплекс обеспечит вам здоровую спину.

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