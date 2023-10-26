28 октября
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Здоровье

Фитнес-тренер раскрыла секреты здоровой спины

Эксперт посоветовала выполнять комплекс упражнений для улучшения мышц спины, передает Lenta.ru.

Спина.
Спина.
CCO

Многие люди испытывают проблемы со спиной, которые могут возникнуть от сидячей работы или возрастных изменений.

Чтобы предотвратить боли, нужно делать несколько простых упражнений.

Первое — скручивания в положении стоя. Нужно вытянуть руки по сторонам в одну линию ладонями вниз. На выдохе скручиваем корпус сначала в одну сторону, потом в другую. При этом ладони не изменяют своего положения. Вращение происходит только в позвоночнике.

Во втором упражнении нужно наклонить корпус, упираясь руками в бедра, колени должны быть немного согнуты. На выдохе скругляем спину, подтягивая подбородок к грудной клетке, на вдохе прогибаемся в позвоночнике. Важно выполнять движение без лишних рывков.

Также тренер посоветовала сцепить руки перед собой в замок, скруглить спину и потянуться вперед параллельно полу. При ягодицы должны быть поджаты. После этого можете начинать совершать движения замком из рук знак бесконечности в разные стороны по очереди.

Такой комплекс обеспечит вам здоровую спину.

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