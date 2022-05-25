Фитнес-тренер развеял миф о 10000 шагах

Фитнес-тренер Роб Артур развеял один из самых популярных мифов о норме физической активности в день, пишет Onet.pl.

Эксперт заявил, что для сохранения здоровья нет необходимости ежедневно проходить 10 тыс. шагов.

Специалист заявил, что ходьба — один из лучших и вместе с тем доступных видов физической активности.

Однако достаточно гулять всего 20 минут в день, чтобы ощутить положительные эффекты от нее, пишет Lenta.ru.

«Всего 20−25 минут ходьбы положительно повлияют на наш сон. Более того, исследования показали, что, если каждый день мы будем ходить минимум 20 минут, мы уменьшим риск внезапной смерти и почувствуем прилив энергии», — пояснил Артур.

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По словам фитнес-тренера, не надо зацикливаться на количестве пройденных шагов и цифре 10 тыс. в день, так как она была придумана для рекламы электронного устройства.

Более того, исследование 2019 года доказало, что после определенного количества шагов преимущества, которые можно получить от ходьбы, начинают сглаживаться.

Это означает, что прогулки по 100 минут в день не сделают человека более здоровым, чем получасовые.

Исследование

Ранее исследователи подсчитали, сколько шагов в день нужно пройти.

Для этого достаточно делать 4400 шагов в день, считает группа ученых из Brigham and Women’s Hospital при Гарвардском университете.

Риск преждевременной смерти продолжает снижаться по мере увеличения числа шагов, но стабилизируется на уровне примерно 7500 шагов в день.