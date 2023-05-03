Где и когда барнаульцы смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Мобильный комплекс будет работать по следующему графику:
- 4 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка);
- 5 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка);
- 11 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка);
- 18 мая с 11:00 до 15:30 — на парковке ТРЦ «Огни» (ул, Антона Петрова, 219б);
- 25 мая с 11:00 до 15:30 — на площади Сахарова;
- 26 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка).
Чтобы сделать тест, документы с собой брать не нужно. Процедура анонимная и бесплатная.
Займет она 15 минут, в течение которых врачи расскажут о ВИЧ-инфекции, а также оценят личные риски пациентов.
Ранее две рубцовчанки устраивали домашние медосмотры пенсионерам и воровали деньги.