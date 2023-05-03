3 мая
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Здоровье

Где и когда барнаульцы смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

В течении мая в Барнауле будет проходить экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает городская мэрия.

Экспресс-тест на ВИЧ.
Экспресс-тест на ВИЧ.
unsplash.com

Мобильный комплекс будет работать по следующему графику:

  • 4 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка);
  • 5 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка);
  • 11 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка);
  • 18 мая с 11:00 до 15:30 — на парковке ТРЦ «Огни» (ул, Антона Петрова, 219б);
  • 25 мая с 11:00 до 15:30 — на площади Сахарова;
  • 26 мая с 9:00 до 15:30 — на 5-й Западной, 62 (парковка).

Чтобы сделать тест, документы с собой брать не нужно. Процедура анонимная и бесплатная.

Займет она 15 минут, в течение которых врачи расскажут о ВИЧ-инфекции, а также оценят личные риски пациентов.

Ранее две рубцовчанки устраивали домашние медосмотры пенсионерам и воровали деньги.

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