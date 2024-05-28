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Здоровье

Гипертоникам назвали пять эффективных способов контролировать давление

Эксперт по сердечно-сосудистой физиологии из Кентерберийского университета Джейми О'Дрисколл и диетолог Рианнон Ламберт назвали пять полезных правил, которые помогут контролировать артериальное давление. Об этом пишет The Time.

О'Дрисколл назвал изометрические упражнения первым эффективным способом контроля давления. Он объяснил, что для выполнения таких упражнений нужно удерживать тело в определенном положении некоторое время. Это может быть планка, глубокий присед или различные стойки у стены.

Отмечается, что во время изометрических удержаний происходит резкое улучшение кровотока за счет расширения сосудов. Другие типы упражнений не дают такого же эффекта.

Чтобы результат занятий был стойким, гипертоникам нужно заниматься три раза в неделю и делать четыре подхода по две минуты каждый.

Вторым способом нормализовать давление физиотерапевт считает бег. По его словам, этот вид активности также улучшает кровоток, но ещё и насыщает организм кислородом. Кроме того, следует делать растяжку. Она помогает уменьшить жесткость сосудов и предотвращает болезни сердца.

Диетолог Рианнон Ламберт, в свою очередь, подчеркнула важность правильного питания для людей с гипертонией, помимо физических упражнений. В рацион нужно включить продукты, богатые калием, такие как бананы, чечевица, картофель, авокадо, финики и листовая зелень. Калий помогает выводить излишки соли из кровотока, тем самым снижая давление.

Кроме того, для поддержания стабильного давления необходимо спать не менее семи часов каждую ночь.

Ранее стало известно, почему всем нужно контролировать артериальное давление и как это правильно делать.

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