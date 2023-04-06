Весна на сердце. Почему всем нужно контролировать артериальное давление и как это правильно делать, рассказала врач

Правда ли, что весной гипертоникам особенно плохо?
Гипертоническая болезнь — это не сезонное заболевание, так что давление может повыситься в любое время. Сложность в том, что после зимы организм — достаточно уставший от недостатка солнца, у кого-то есть недостаток витаминов. Поэтому не удивительно, что именно весной обостряются хронические заболевания.
Есть метеочувствительные люди, перепады температуры и атмосферного давления на стыке сезонов могут сказываться на уровне артериального давления. Может возникать и стенокардия, когда кровоснабжение сердца уменьшается из-за сужения просветов коронарных артерий. Поступление кислорода, соответственно, тоже уменьшается. Человек чувствует слабость, чувство страха, потливость, а иногда — ощущение нехватки воздуха.
Гипертония — это болезнь пожилых людей?
В основном это — болезнь 50+, однако иногда гипертониками становятся совсем молодые люди 20−30 лет. Виной тому генетическая предрасположенность или другие заболевания: сахарный диабет, проблемы с сосудами и сердцем, ВИЧ-инфекция.
Все заболевания сейчас молодеют, и гипертония в том числе. Иногда повышенное давление наблюдается и вовсе у детей. В этом случае, скорее всего, есть семейный анамнез — мама, папа или оба родителя имеют такое заболевание.
Чем опасно высокое артериальное давление?
Некоторые люди вовсе не замечают повышение давления, однако таким образом организм сигнализирует о том, что что-то не так. Самое страшное, когда внезапно умирают молодые люди на фоне общего нормального здоровья. Внезапная сердечная смерть — нечастое явление, но гипертония — наиболее частый фактор риска для нее. Просто человек не обращался к врачам и не знал, что у него проблемы.
Повышенное давление заставляет сердце работать интенсивнее, не дает ему передышек, изнашивает сосуды. Появляются аневризмы сосудов, когда их стенки растягиваются, истончаются и могут разорваться, что нередко приводит к летальному исходу.
Поэтому артериальная гипертензия — причина инфарктов миокарда и инсультов, от которых люди во всем мире умирают чаще всего.
Механизм развития и течения гипертонии очень сложный, в нем задействованы многие системы организма — нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая, есть нейрогуморальные факторы и факторы крови.
Если по какой-то причине идет спазм сосудов, сердце начинает работать с большей нагрузкой. У гипертоников чаще всего возникает гипертрофия левого желудочка. Наши пациенты видят это в своих заключениях ЭКГ, но не задумываются, почему она появляется.
Силы любой мышцы, даже самой тренированной, не безграничны, в конце концов она становится как тряпочка, возникает расширение отделов сердца, что влечет за собой прогрессирующую сердечную недостаточность.
Цифра
По статистике, 95% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (а это как раз инсульты) — люди, у которых давление повышено постоянно или время от времени «скачет».
Каким должно быть артериальное давление?
Повышенное, как и пониженное давление, не может быть нормой, даже если человек чувствует себя при этом хорошо. Есть четкие клинические рекомендации всемирного общества кардиологов и ВОЗ. Согласно им, артериальное давление должно быть ниже 140/90 (все, что выше, это первая степень гипертонии) и выше 110/60.
Если человек чувствует себя хорошо при повышенном давлении, надо бежать к врачу, потому что рано или поздно стенки сосудов станут толще, а просвет меньше. У тех, кто хорошо переносит пониженное давление, уменьшается приток крови к жизненно важным органам, например к сердцу и головному мозгу, что может вызывать дурноту, головокружения и потерю сознания. Такой человек теряет тонус, чаще утомляется, впадает в сонливость.
В первую очередь перепады давления, пониженные и повышенные показания тонометра сказываются на сердце, сосудах головного мозга и почках.
У людей, у которых наблюдалась гипотония — пониженное давление, есть большой риск впоследствии с возрастом приобрести гипертонию. Впрочем, факторов риска у гипертонии и так очень много. Самые частые — злоупотребление алкоголем и табаком, а также лишний вес.
Но часто артериальная гипертензия протекает бессимптомно, поэтому всем нужно следить за давлением.
Что такое дневник самоконтроля?
Гипертоникам нужно постоянно вести дневник давления. Всем, кто подозревает у себя «скачки», также стоит завести его и записывать показания тонометра утром и вечером.
В моменты, когда человек понимает, что не контролирует нормальные показатели, стоит делать измерения чаще. При этом обязательно нужно обратиться к терапевту, который выпишет новые препараты или скорректирует прежние дозировки. Нужно всегда быть на связи со своим участковым врачом.
Хаотично пользоваться тонометром время от времени бесполезно. Во-первых, это не покажет истинную картину изменений, во-вторых, у каждого прибора есть определенная погрешность. Иногда пациенты не совсем правильно измеряют давление. Они видят высокие показатели и начинают волноваться, чем еще больше выводят организм из строя.
Бывает и так называемая «гипертония белого халата». Когда человек приходит в поликлинику и видит врача, он начинает волноваться, и давление повышается. Поэтому важно постоянно измерять давление дома, в спокойной обстановке.
Измерять давление нужно ежедневно в течение одной-двух недель раз в полгода. Если хотя бы трехкратно регистрируется превышение показателей — это основание полагать, что есть артериальная гипертензия.
Как правильно измерять давление?
У каждого тонометра есть подробная инструкция. Нужно ей следовать. Главные принципы — человек во время теста должен сидеть без скрещенных ног, а рука с манжетой должна располагаться на уровне сердца.
Наиболее верный результат дает механический тонометр с манжетой и стетоскопом. Но чтобы пользоваться им правильно, нужно быть медиком или специально обучиться в школе гипертонии. В быту (сейчас чаще в поликлиниках) используют автоматические приборы. Из них наиболее верные показания дают аппараты с плечевой, а не с запястной манжетой.
Чтобы удостовериться в результате, лучше измерить давление три раза подряд и вывести среднее арифметическое.
Цифра
20% смертей в мире, по данным ВОЗ, связаны с ишемической болезнью сердца. Она занимает первое место в рейтинге самых распространенных болезней мира. Это заболевание связано с недостаточным поступлением крови в отдельные участки сердечной мышцы.