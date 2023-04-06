6 апреля
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Здоровье

Весна на сердце. Почему всем нужно контролировать артериальное давление и как это правильно делать, рассказала врач

Артериальная гипертензия поражает порядка 30% взрослого населения, по данным ВОЗ. А с возрастом врачи отмечают резкую тенденцию к увеличению: так, после 65 лет повышение артериального давления в той или иной форме обнаруживается больше, чем у 50% населения. Почему даже здоровым людям нужно контролировать давление и как не «износить» сосуды раньше времени, рассказала заведующая барнаульской поликлиникой № 14 Эльвира Шляхова.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
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Правда ли, что весной гипертоникам особенно плохо?

Гипертоническая болезнь — это не сезонное заболевание, так что давление может повыситься в любое время. Сложность в том, что после зимы организм — достаточно уставший от недостатка солнца, у кого-то есть недостаток витаминов. Поэтому не удивительно, что именно весной обостряются хронические заболевания.

Есть метеочувствительные люди, перепады температуры и атмосферного давления на стыке сезонов могут сказываться на уровне артериального давления. Может возникать и стенокардия, когда кровоснабжение сердца уменьшается из-за сужения просветов коронарных артерий. Поступление кислорода, соответственно, тоже уменьшается. Человек чувствует слабость, чувство страха, потливость, а иногда — ощущение нехватки воздуха.

Разбитое сердце. Нейросеть.
Разбитое сердце. Нейросеть.
altapress.ru.

Гипертония — это болезнь пожилых людей?

В основном это — болезнь 50+, однако иногда гипертониками становятся совсем молодые люди 20−30 лет. Виной тому генетическая предрасположенность или другие заболевания: сахарный диабет, проблемы с сосудами и сердцем, ВИЧ-инфекция.

Все заболевания сейчас молодеют, и гипертония в том числе. Иногда повышенное давление наблюдается и вовсе у детей. В этом случае, скорее всего, есть семейный анамнез — мама, папа или оба родителя имеют такое заболевание.

Сердце, кардиограмма.
Сердце, кардиограмма.
СС0

Чем опасно высокое артериальное давление?

Некоторые люди вовсе не замечают повышение давления, однако таким образом организм сигнализирует о том, что что-то не так. Самое страшное, когда внезапно умирают молодые люди на фоне общего нормального здоровья. Внезапная сердечная смерть — нечастое явление, но гипертония — наиболее частый фактор риска для нее. Просто человек не обращался к врачам и не знал, что у него проблемы.

Повышенное давление заставляет сердце работать интенсивнее, не дает ему передышек, изнашивает сосуды. Появляются аневризмы сосудов, когда их стенки растягиваются, истончаются и могут разорваться, что нередко приводит к летальному исходу.

Поэтому артериальная гипертензия — причина инфарктов миокарда и инсультов, от которых люди во всем мире умирают чаще всего.

Механизм развития и течения гипертонии очень сложный, в нем задействованы многие системы организма — нервная, эндокринная, сердечно-сосудистая, есть нейрогуморальные факторы и факторы крови.

Если по какой-то причине идет спазм сосудов, сердце начинает работать с большей нагрузкой. У гипертоников чаще всего возникает гипертрофия левого желудочка. Наши пациенты видят это в своих заключениях ЭКГ, но не задумываются, почему она появляется.

Силы любой мышцы, даже самой тренированной, не безграничны, в конце концов она становится как тряпочка, возникает расширение отделов сердца, что влечет за собой прогрессирующую сердечную недостаточность.

Цифра

По статистике, 95% пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (а это как раз инсульты) — люди, у которых давление повышено постоянно или время от времени «скачет».

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Каким должно быть артериальное давление?

Повышенное, как и пониженное давление, не может быть нормой, даже если человек чувствует себя при этом хорошо. Есть четкие клинические рекомендации всемирного общества кардиологов и ВОЗ. Согласно им, артериальное давление должно быть ниже 140/90 (все, что выше, это первая степень гипертонии) и выше 110/60.

Если человек чувствует себя хорошо при повышенном давлении, надо бежать к врачу, потому что рано или поздно стенки сосудов станут толще, а просвет меньше. У тех, кто хорошо переносит пониженное давление, уменьшается приток крови к жизненно важным органам, например к сердцу и головному мозгу, что может вызывать дурноту, головокружения и потерю сознания. Такой человек теряет тонус, чаще утомляется, впадает в сонливость.

В первую очередь перепады давления, пониженные и повышенные показания тонометра сказываются на сердце, сосудах головного мозга и почках.

У людей, у которых наблюдалась гипотония — пониженное давление, есть большой риск впоследствии с возрастом приобрести гипертонию. Впрочем, факторов риска у гипертонии и так очень много. Самые частые — злоупотребление алкоголем и табаком, а также лишний вес.

Но часто артериальная гипертензия протекает бессимптомно, поэтому всем нужно следить за давлением.

Сердце.
Сердце.
СС0

Что такое дневник самоконтроля?

Гипертоникам нужно постоянно вести дневник давления. Всем, кто подозревает у себя «скачки», также стоит завести его и записывать показания тонометра утром и вечером.

В моменты, когда человек понимает, что не контролирует нормальные показатели, стоит делать измерения чаще. При этом обязательно нужно обратиться к терапевту, который выпишет новые препараты или скорректирует прежние дозировки. Нужно всегда быть на связи со своим участковым врачом.

Хаотично пользоваться тонометром время от времени бесполезно. Во-первых, это не покажет истинную картину изменений, во-вторых, у каждого прибора есть определенная погрешность. Иногда пациенты не совсем правильно измеряют давление. Они видят высокие показатели и начинают волноваться, чем еще больше выводят организм из строя.

Бывает и так называемая «гипертония белого халата». Когда человек приходит в поликлинику и видит врача, он начинает волноваться, и давление повышается. Поэтому важно постоянно измерять давление дома, в спокойной обстановке.

Измерять давление нужно ежедневно в течение одной-двух недель раз в полгода. Если хотя бы трехкратно регистрируется превышение показателей — это основание полагать, что есть артериальная гипертензия.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Как правильно измерять давление?

У каждого тонометра есть подробная инструкция. Нужно ей следовать. Главные принципы — человек во время теста должен сидеть без скрещенных ног, а рука с манжетой должна располагаться на уровне сердца.

Наиболее верный результат дает механический тонометр с манжетой и стетоскопом. Но чтобы пользоваться им правильно, нужно быть медиком или специально обучиться в школе гипертонии. В быту (сейчас чаще в поликлиниках) используют автоматические приборы. Из них наиболее верные показания дают аппараты с плечевой, а не с запястной манжетой.

Чтобы удостовериться в результате, лучше измерить давление три раза подряд и вывести среднее арифметическое.

Цифра

20% смертей в мире, по данным ВОЗ, связаны с ишемической болезнью сердца. Она занимает первое место в рейтинге самых распространенных болезней мира. Это заболевание связано с недостаточным поступлением крови в отдельные участки сердечной мышцы.

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