27 января
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Здоровье

Терапевт рассказал, как справиться с метеозависимостью

Влияние на самочувствие перемены погоды и атмосферного давления замечают многие люди. О том, какие лекарства могут помочь справиться с метеозависимостью, сообщил в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Головная боль. Усталость
Головная боль. Усталость
СС0

По словам специалиста, при резкой перемене погодных условий у людей обостряется проявление хронических заболеваний.

«Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с фибромиалгией сталкиваются с резким усилением болей. Им надо принимать обезболивающее, например ибупрофен», — говорит врач.

Эксперт рассказал, что изменение атмосферного давления может сказаться и на самочувствии больных гипертонией, а также вызвать у людей повышенную тревожность и проблемы со сном.

В таком случае, уточняет Парамонов, можно обойтись безрецептурными препаратами первого поколения против аллергии. В аптечных пунктах есть супрастин, тавегил: они дадут эмоциональный покой и наладят сон, говорит медик.

Тем, кто страдает сильной болевой реакцией на холод — следует лечиться теплом и принимать согревающие ванны, использовать разогревающие мази и перцовые пластыри, заключает специалист.

Ранее о влиянии осанки на головные боли рассказала ортопед.

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