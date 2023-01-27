Терапевт рассказал, как справиться с метеозависимостью

Влияние на самочувствие перемены погоды и атмосферного давления замечают многие люди. О том, какие лекарства могут помочь справиться с метеозависимостью, сообщил в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

По словам специалиста, при резкой перемене погодных условий у людей обостряется проявление хронических заболеваний.

«Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с фибромиалгией сталкиваются с резким усилением болей. Им надо принимать обезболивающее, например ибупрофен», — говорит врач.

Эксперт рассказал, что изменение атмосферного давления может сказаться и на самочувствии больных гипертонией, а также вызвать у людей повышенную тревожность и проблемы со сном.

В таком случае, уточняет Парамонов, можно обойтись безрецептурными препаратами первого поколения против аллергии. В аптечных пунктах есть супрастин, тавегил: они дадут эмоциональный покой и наладят сон, говорит медик.

Тем, кто страдает сильной болевой реакцией на холод — следует лечиться теплом и принимать согревающие ванны, использовать разогревающие мази и перцовые пластыри, заключает специалист.

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