Барнаульская медсестра рассказала, что должно быть в домашней аптечке и как ее хранить

Для лекарств нужна пластиковая коробка или контейнер, который плотно закрывается и не пропускает солнечный свет. Большая часть препаратов боится яркого света и требует комнатной температуры хранения.
Для лекарств опасна высокая влажность, хранить их в ванной комнате не рекомендуется.
Для каждого препарата нужно обязательно сохранить вкладыш-инструкцию, даже если она хорошо знакома. В экстренном случае это поможет быстро определиться, в какой дозе принимать лекарство.
Нельзя пересыпать таблетки в баночки, нужно сохранить оригинальную упаковку, чтобы контролировать сроки годности. По его истечении лекарства могут превратиться в яд, они не пригодны для использования.
Для обработки ран
- Перекись водорода 3%.
- Раствор йода спиртовой 5%.
- Раствор бриллиантовой зелени 1% (зеленка).
- Водный раствор хлоргексидина (мирамистин).
- Стерильные салфетки из нетканого материала — 1 упаковка.
- Стерильный бинт 5×10 — 2 шт.
- Бинт нестерильный 5×10 — 2 шт.
- Эластичный бинт — 1 шт.
- Бинт сетчатый трубчатый № 1 — на пальцы ног или рук; № 2 — кисть, предплечье, локоть, колено, голеностопный сустав; № 3 — голова, бедро, плечо.
- Пластырь бактерицидный — 1 упаковка.
- Ватные диски.
- Банеоцин (порошок).
- Универсальные наружные средства с противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим и ранозаживляющим действиями на основе декспантенола.
- Жгут кровоостанавливающий (жгут-турникет).
Лекарственные средства
- Обезболивающие и жаропонижающие. Наиболее эффективными и безопасными считаются те, действие которых определяет парацетамол или ибупрофен.
- Спазмолитики (обезболивающие).
- Средства от диареи: самый популярный вариант — активированный уголь. И для восстановления после диареи.
- Противоаллергические (антигистаминные).
- Лекарства от простуды.
- Легкие успокоительные — настойки валерианы, пиона или пустырника.
- Таблетки для рассасывания при болях в горле.
Прочее
Градусник, грелка, нашатырный спирт (на случай обмороков).
Лекарства нужно держать в другой коробке, отдельно от спиртсодержащих препаратов.
При хронических заболеваниях домашнюю аптечку собирают индивидуально. При патологии пищеварительного тракта дома хранят средства от изжоги, при хроническом запоре — простые слабительные.
Домашнюю аптечку можно дополнить мазью или кремом от болей в суставах, мышечных растяжений и ушибов. Это дешевые мази с диклофенаком, кетопрофеном или нимесулидом.
Людям, страдающим от гипертонии, нужно иметь в достатке таблетки от повышенного давления, которые рекомендовал лечащий врач. В пожилом возрасте основное экстренное лекарство от боли в сердце — нитроглицерин.
Остальные медикаменты лучше приобретать после консультации врача, а не приобретать про запас.