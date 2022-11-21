21 ноября
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Здоровье

Барнаульская медсестра рассказала, что должно быть в домашней аптечке и как ее хранить

Чтобы аптечка всегда была под рукой, необходимо правильно организовать хранение лекарств дома: выбрать соответствующую тару, правильно наполнить и хранить там, куда не доберутся животные и дети, рассказала преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Янковская в ходе проекта «Журналист меняет профессию».

Лекарства, таблетки. Аптека.
Лекарства, таблетки. Аптека.
CC0

Для лекарств нужна пластиковая коробка или контейнер, который плотно закрывается и не пропускает солнечный свет. Большая часть препаратов боится яркого света и требует комнатной температуры хранения.

Для лекарств опасна высокая влажность, хранить их в ванной комнате не рекомендуется.

Для каждого препарата нужно обязательно сохранить вкладыш-инструкцию, даже если она хорошо знакома. В экстренном случае это поможет быстро определиться, в какой дозе принимать лекарство.

Нельзя пересыпать таблетки в баночки, нужно сохранить оригинальную упаковку, чтобы контролировать сроки годности. По его истечении лекарства могут превратиться в яд, они не пригодны для использования.

Таблетки.
Таблетки.
СС0.

Для обработки ран

  1. Перекись водорода 3%.
  2. Раствор йода спиртовой 5%.
  3. Раствор бриллиантовой зелени 1% (зеленка).
  4. Водный раствор хлоргексидина (мирамистин).
  5. Стерильные салфетки из нетканого материала — 1 упаковка.
  6. Стерильный бинт 5×10 — 2 шт.
  7. Бинт нестерильный 5×10 — 2 шт.
  8. Эластичный бинт — 1 шт.
  9. Бинт сетчатый трубчатый № 1 — на пальцы ног или рук; № 2 — кисть, предплечье, локоть, колено, голеностопный сустав; № 3 — голова, бедро, плечо.
  10. Пластырь бактерицидный — 1 упаковка.
  11. Ватные диски.
  12. Банеоцин (порошок).
  13. Универсальные наружные средства с противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим и ранозаживляющим действиями на основе декспантенола.
  14. Жгут кровоостанавливающий (жгут-турникет).
Аптечка первой помощи.
Аптечка первой помощи.
Александр Соколов

Лекарственные средства

  • Обезболивающие и жаропонижающие. Наиболее эффективными и безопасными считаются те, действие которых определяет парацетамол или ибупрофен.
  • Спазмолитики (обезболивающие).
  • Средства от диареи: самый популярный вариант — активированный уголь. И для восстановления после диареи.
  • Противоаллергические (антигистаминные).
  • Лекарства от простуды.
  • Легкие успокоительные — настойки валерианы, пиона или пустырника.
  • Таблетки для рассасывания при болях в горле.

Прочее

Градусник, грелка, нашатырный спирт (на случай обмороков).

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Лекарства нужно держать в другой коробке, отдельно от спиртсодержащих препаратов.

При хронических заболеваниях домашнюю аптечку собирают индивидуально. При патологии пищеварительного тракта дома хранят средства от изжоги, при хроническом запоре — простые слабительные.

Домашнюю аптечку можно дополнить мазью или кремом от болей в суставах, мышечных растяжений и ушибов. Это дешевые мази с диклофенаком, кетопрофеном или нимесулидом.

Людям, страдающим от гипертонии, нужно иметь в достатке таблетки от повышенного давления, которые рекомендовал лечащий врач. В пожилом возрасте основное экстренное лекарство от боли в сердце — нитроглицерин.

Остальные медикаменты лучше приобретать после консультации врача, а не приобретать про запас.

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