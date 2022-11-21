Барнаульская медсестра рассказала, что должно быть в домашней аптечке и как ее хранить

Чтобы аптечка всегда была под рукой, необходимо правильно организовать хранение лекарств дома: выбрать соответствующую тару, правильно наполнить и хранить там, куда не доберутся животные и дети, рассказала преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Янковская в ходе проекта «Журналист меняет профессию».

Для лекарств нужна пластиковая коробка или контейнер, который плотно закрывается и не пропускает солнечный свет. Большая часть препаратов боится яркого света и требует комнатной температуры хранения.

Для лекарств опасна высокая влажность, хранить их в ванной комнате не рекомендуется.

Для каждого препарата нужно обязательно сохранить вкладыш-инструкцию, даже если она хорошо знакома. В экстренном случае это поможет быстро определиться, в какой дозе принимать лекарство.

Нельзя пересыпать таблетки в баночки, нужно сохранить оригинальную упаковку, чтобы контролировать сроки годности. По его истечении лекарства могут превратиться в яд, они не пригодны для использования.

Таблетки. СС0.

Для обработки ран

Перекись водорода 3%. Раствор йода спиртовой 5%. Раствор бриллиантовой зелени 1% ( зеленка). Водный раствор хлоргексидина ( мирамистин). Стерильные салфетки из нетканого материала — 1 упаковка. Стерильный бинт 5×10 — 2 шт. Бинт нестерильный 5×10 — 2 шт. Эластичный бинт — 1 шт. Бинт сетчатый трубчатый № 1 — на пальцы ног или рук; № 2 — кисть , предплечье , локоть , колено , голеностопный сустав; № 3 — голова , бедро , плечо. Пластырь бактерицидный — 1 упаковка. Ватные диски. Банеоцин ( порошок). Универсальные наружные средства с противовоспалительным , противоотечным , обезболивающим и ранозаживляющим действиями на основе декспантенола. Жгут кровоостанавливающий ( жгут-турникет).

Аптечка первой помощи. Александр Соколов

Лекарственные средства

Обезболивающие и жаропонижающие. Наиболее эффективными и безопасными считаются те , действие которых определяет парацетамол или ибупрофен.

действие которых определяет парацетамол или ибупрофен. Спазмолитики ( обезболивающие).

обезболивающие). Средства от диареи: самый популярный вариант — активированный уголь. И для восстановления после диареи.

Противоаллергические ( антигистаминные).

антигистаминные). Лекарства от простуды.

Легкие успокоительные — настойки валерианы , пиона или пустырника.

пиона или пустырника. Таблетки для рассасывания при болях в горле.

Прочее

Градусник, грелка, нашатырный спирт (на случай обмороков).

Таблетки. Лекарства. CC0

Лекарства нужно держать в другой коробке, отдельно от спиртсодержащих препаратов.

При хронических заболеваниях домашнюю аптечку собирают индивидуально. При патологии пищеварительного тракта дома хранят средства от изжоги, при хроническом запоре — простые слабительные.

Домашнюю аптечку можно дополнить мазью или кремом от болей в суставах, мышечных растяжений и ушибов. Это дешевые мази с диклофенаком, кетопрофеном или нимесулидом.

Людям, страдающим от гипертонии, нужно иметь в достатке таблетки от повышенного давления, которые рекомендовал лечащий врач. В пожилом возрасте основное экстренное лекарство от боли в сердце — нитроглицерин.

Остальные медикаменты лучше приобретать после консультации врача, а не приобретать про запас.