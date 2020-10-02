Глава оперштаба по борьбе с COVID-19 назвал сроки окончания пандемии

В эфире телеканала «Россия 24» он выразил уверенность, что победить COVID-19 получится через несколько месяцев.
И добавил, что вакцинация — единственный способ победы над пандемией, поскольку невозможно постоянно жить в ограничениях.
«Чем быстрее будет вакцина произведена, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой», — отметил столичный градоначальник.
Первая крупная партия вакцины от COVID-19 может появиться в Москве уже в ноябре или декабре, а в конце декабря — январе возможны масштабы поставок, «исчисляемые миллионами», пишет bfm.ru.
Ранее спрогнозировали пик заражений коронавирусом в России. Этот период придется на вторую половину октября. При наихудшем исходе пик придется на начало ноября.