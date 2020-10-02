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Здоровье

Глава оперштаба по борьбе с COVID-19 назвал сроки окончания пандемии

Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса (оперштаб) Сергей Собянин рассказал, когда удастся одолеть пандемию.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
СС0

В эфире телеканала «Россия 24» он выразил уверенность, что победить COVID-19 получится через несколько месяцев.

И добавил, что вакцинация — единственный способ победы над пандемией, поскольку невозможно постоянно жить в ограничениях.

«Чем быстрее будет вакцина произведена, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с этой заразой», — отметил столичный градоначальник.

Первая крупная партия вакцины от COVID-19 может появиться в Москве уже в ноябре или декабре, а в конце декабря — январе возможны масштабы поставок, «исчисляемые миллионами», пишет bfm.ru.

Ранее спрогнозировали пик заражений коронавирусом в России. Этот период придется на вторую половину октября. При наихудшем исходе пик придется на начало ноября.

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