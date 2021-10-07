Глава региона пообещал лишить дотаций на ремонт дорог районы, отстающие по темпам вакцинации

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», — цитирует агентство слова Старовойта.
По его словам, по темпам вакцинации от ковида отстают 13 из 28 районов, пишет «Росбалт».
Между тем Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению коллективный иск 75 жителей региона, которые обжаловали решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса.
Президент о вакцинации
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.