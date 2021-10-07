7 октября 4°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Глава региона пообещал лишить дотаций на ремонт дорог районы, отстающие по темпам вакцинации

Районы Курской области, которые не смогли выполнить план по вакцинации от коронавируса, лишат дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году, заявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщает ТАСС.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», — цитирует агентство слова Старовойта.

По его словам, по темпам вакцинации от ковида отстают 13 из 28 районов, пишет «Росбалт».

Между тем Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению коллективный иск 75 жителей региона, которые обжаловали решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса.

Президент о вакцинации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость