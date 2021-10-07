Глава региона пообещал лишить дотаций на ремонт дорог районы, отстающие по темпам вакцинации

Районы Курской области, которые не смогли выполнить план по вакцинации от коронавируса, лишат дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году, заявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщает ТАСС .

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», — цитирует агентство слова Старовойта.

По его словам, по темпам вакцинации от ковида отстают 13 из 28 районов, пишет «Росбалт».

Между тем Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению коллективный иск 75 жителей региона, которые обжаловали решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса.

Президент о вакцинации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.