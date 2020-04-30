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Здоровье

Глава Роспотребнадзора назвала условия выхода РФ из самоизоляции

За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России удалось значительно снизить темп прироста заболеваемости COVID-19, однако обязательно нужен третий период для закрепления результата, заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

Соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями, которые будет диктовать вирус, уверена глава ведомства.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула — введенные ограничения, несмотря на кажущуюся некоторым жесткость, позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в России.

«Все наши требования, кому-то, может быть, кажущиеся жесткими, позволили нам сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. У нас в общей структуре заболевших людей старше 65 лет — 15%. Нам бы хотелось, чтобы количество было еще меньше, потому что люди в этом возрасте тяжело переносят болезнь, а иногда критически тяжело. Поэтому защитить их была самая главная задача», — сказала Попова.

Комментируя статистику заболеваемости COVID-19, она отметила, что из зараженных коронавирусом в России 5% составили дети, 80% — люди трудоспособного возраста и 15% — люди старше 65 лет, пишет bfm.ru. При этом соотношение мужчин и женщин, заболевших коронавирусом в России, примерно одинаковое.

Но любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за COVID-19 может привести Россию к исходной точке.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что принятые меры за месяц позволили снизить темп прироста числа заболевших коронавирусом в 3,5 раза.

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