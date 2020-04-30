Глава Роспотребнадзора назвала условия выхода РФ из самоизоляции

Соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями, которые будет диктовать вирус, уверена глава ведомства.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула — введенные ограничения, несмотря на кажущуюся некоторым жесткость, позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в России.
«Все наши требования, кому-то, может быть, кажущиеся жесткими, позволили нам сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. У нас в общей структуре заболевших людей старше 65 лет — 15%. Нам бы хотелось, чтобы количество было еще меньше, потому что люди в этом возрасте тяжело переносят болезнь, а иногда критически тяжело. Поэтому защитить их была самая главная задача», — сказала Попова.
Комментируя статистику заболеваемости COVID-19, она отметила, что из зараженных коронавирусом в России 5% составили дети, 80% — люди трудоспособного возраста и 15% — люди старше 65 лет, пишет bfm.ru. При этом соотношение мужчин и женщин, заболевших коронавирусом в России, примерно одинаковое.
Но любое отклонение от плана поэтапного выхода из режима ограничений из-за COVID-19 может привести Россию к исходной точке.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что принятые меры за месяц позволили снизить темп прироста числа заболевших коронавирусом в 3,5 раза.