Глава Роспотребнадзора назвала условия выхода РФ из самоизоляции

Соблюдение всех карантинных правил позволит россиянам вернуться к обычной жизни, но с определенными особенностями, которые будет диктовать вирус, уверена глава ведомства.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула — введенные ограничения, несмотря на кажущуюся некоторым жесткость, позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в России.

«Все наши требования, кому-то, может быть, кажущиеся жесткими, позволили нам сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. У нас в общей структуре заболевших людей старше 65 лет — 15%. Нам бы хотелось, чтобы количество было еще меньше, потому что люди в этом возрасте тяжело переносят болезнь, а иногда критически тяжело. Поэтому защитить их была самая главная задача», — сказала Попова.