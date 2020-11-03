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Здоровье

Смертельный отдых. Глава Роспотребнадзора заявила о 90% завозных случаев ковида в Россию из Турции

Подавляющее большинство россиян с выявленным после возвращения из-за рубежа COVID-19 прибыли из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

На фоне этой статистики она посчитала правильным принять определенные профилактические меры.

«Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — сказала Попова.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам чиновницы, с момента возобновления авиасообщения из Турции в Россию вернулись почти 1,5 млн туристов. Именно на их долю пришлось 90% (10 тыс. человек) от общего числа россиян, у которых при возвращении из-за границы был выявлен COVID-19, пишет bfm.ru.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что с момента открытия авиаперелетов в Турции выявили коронавирус у 326 российских туристов, 11 из них умерли.

Ранее сообщалось, что 60-летний россиянин умер в турецкой провинции Анталья от коронавируса. В генконсульстве РФ отметили, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение будут решать непосредственно страховая компания и застрахованное лицо.

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