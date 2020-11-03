Смертельный отдых. Глава Роспотребнадзора заявила о 90% завозных случаев ковида в Россию из Турции

Подавляющее большинство россиян с выявленным после возвращения из-за рубежа COVID-19 прибыли из Турции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании, которое транслировал телеканал « Россия 24 ».

На фоне этой статистики она посчитала правильным принять определенные профилактические меры.





«Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры, потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики», — сказала Попова.

Анна Попова , главный санитарный врач. Анна Зайкова , altapress.ru

По словам чиновницы, с момента возобновления авиасообщения из Турции в Россию вернулись почти 1,5 млн туристов. Именно на их долю пришлось 90% (10 тыс. человек) от общего числа россиян, у которых при возвращении из-за границы был выявлен COVID-19, пишет bfm.ru.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщил, что с момента открытия авиаперелетов в Турции выявили коронавирус у 326 российских туристов, 11 из них умерли.

Ранее сообщалось, что 60-летний россиянин умер в турецкой провинции Анталья от коронавируса. В генконсульстве РФ отметили, что вопрос образовавшейся задолженности за лечение будут решать непосредственно страховая компания и застрахованное лицо.