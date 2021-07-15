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Глава ВОЗ заявил, что в мире началась третья волна коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Число новых случаев этой инфекции растет четвертую неделю подряд.

Глава ВОЗ назвал основным фактором начала третьей волны так называемый дельта-штамм коронавируса — ранее его называли «индийским штаммом».

Новый виток распространения ковида вызвали также непоследовательные действия многих государств, которые то отменяют принятые ранее меры, то усиливают их, уверен Гебрейсус.

«Дельта-вариант сейчас присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если еще не стал», — цитирует Гебрейсуса polit.ru.

Процент вакцинированных по ВОЗ

Глава ВОЗ призывает в странах вакцинировать как минимум 10% населения к сентябрю, 40% к концу этого года и как минимум 70% к середине следующего.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

Таким образом Гебрейсус косвенно подтвердил, что ВОЗ не ожидает скорого конца пандемии.

По российским меркам

Между тем премьер РФ Мишустин потребовал от Роспотребнадзора и Минздрава усилить вакцинации россиян, чтобы получить уровень коллективного иммунитета не менее 80−90%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Прививать россиян от коронавируса начали в середине декабря 2020 года. За полгода кампании прививки получили около 18 млн жителей страны, заявлял в июне президент РФ Владимир Путин. Это 10% населения России.

Стало известно о том, что Кремль отказался от плана вакцинировать 60% населения, а максимум 35% россиян. Считалось, что доля переболевших также обеспечит достижение коллективного иммунитета.

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