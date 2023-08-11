11 августа
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Здоровье

Главный алтайский офтальмолог рассказал, как слепнут дети и что делать для профилактики

Около 80% случаев слепоты можно было избежать, если бы пациенты вовремя обратились к врачу и получили необходимое лечение, уверен главный офитальмолог Алтайского края Владимир Лебедев.

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0

Ухудшение зрения создает не только физический дискомфорт, но и проблемы психологического характера. Согласно данным ВОЗ, в мире на сегодня насчитывается не менее 2,2 миллиардов случаев нарушения зрения или слепоты.

В настоящее время на первом месте среди заболеваний глаз – миопия (близорукость). Это прежде всего связано с активным использованием гаджетов.

Кроме того, снижать качество зрения могут работа в условиях недостаточной естественной и искусственной освещенности, неправильная посадка учащихся и использование мебели не по росту, чтение мелкого шрифта, недостаточное физическое развитие и нерациональное питание, постоянное нахождение в помещении без свежего поздуха.

Глаз.
Глаз.
СС0

«Если в первый класс в среднем идут 3-4% детей с нарушениями зрения, то к 11 классу патологии встречаются уже у 17-18% учащихся, рассказывает врач. - К этой проблеме нужно подходить очень серьезно, ставку следует делать не на восстановлении зрения, а на его сохранении и предупреждении заболеваний глаз».

Основные рекомендации для предупреждения заболеваний глаз: регулярная проверка зрения, отказ от вредных привычек, ношение качественных солнцезащитных очков для защиты глаз от ультрафиолета, здоровое питание, употребление продуктов, содержащих витамин А, Омега-3, антиоксиданты.

«Многие глазные заболевания, выявленные на ранних стадиях, полностью излечиваются», - подчеркивает Лебедев.

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